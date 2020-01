Groene zone achter Burchtdam wordt waterbufferend landschapspark en betere waterwerking in Pollarewijk Europees Frames-project heeft voorstellen om wateroverlast in Ninove te beperken Claudia Van den Houte

15 januari 2020

21u47 2 Ninove De stad is van plan om de groene zone tussen de Burchtdam en de terreinen van VK Ninove om te vormen tot een landschapspark en waterbufferend park. Dat moet de wateroverlast in Ninove tegengaan en zorgen voor een groene long en veilige fietsverbindingen. Op langere termijn komt er onder meer in de Pollarewijk een betere waterwerking.

Tussen de Burchtdam en de terreinen van VK Ninove ligt er zo’n vijf à zes hectare groene zone. Het stadsbestuur wil daar de komende jaren een landschapspark creëren. “De zone bestaat nu vooral uit weides, maar het moet een tweede stadspark worden”, zegt schepen van Leefmilieu en Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “Het huidige stadspark lijdt nu sterk onder de evenementen en de recreatie die er is, waardoor het niet zo rustig is om te gaan wandelen. Het landschapspark zal geen netjes onderhouden park worden, maar een park van pure natuur, met wandelpaden en natuurlijke speelelementen. Er zullen ook verbindingen komen, onder meer van het volkstuincomplex richting Dr. Hemerijckxplein en een rechtstreekse verbinding van de Achturenstraat naar het Paul de Montplein. Kinderen zullen veilige fietsroutes door het groen kunnen nemen om naar school te fietsen in plaats van door het drukke verkeer te moeten. Het zal een heel mooi project worden, een groene long in Ninove.”

Park tegen wateroverlast

Naast een landschapspark, moet het park ook een waterbufferend of waterbergend park worden. Dat was één van de voorstellen in het kader van het Frames-project, een Europees project dat nagaat welke ingrepen er nodig zijn om wateroverlast te verminderen. Er werden al een aantal pilots uitgevoerd, waaronder in Ninove. Ninove-Zuid kampt zoals gekend geregeld met wateroverlast. Naast de stad en provincie, werden ook bewoners bevraagd. “Het park heeft inderdaad een dubbele functie”, aldus Vande Winkel. “Het zal ook een waterpark worden. Aan de volkstuintjes, die zich in het gebied bevinden, hadden we al oude beken en grachten tussen de percelen laten ruimen en verdiepen. We hebben de grond gebruikt en schotten aangebracht, die als kleine mini-dammetjes dienstdoen. Als we dat ook op grotere schaal kunnen doen met de grachten in de groene zone, creëren we op die manier ruimte voor het water om het water te bufferen en vertraagd te laten afvloeien naar de Dender.”

Pollarewijk

Er zijn ook voorstellen om de Pollarewijk, ook gekend als ‘de blokken’, te laten bijdragen aan de waterwerking. “In die wijk moet de riolering worden vervangen. Op het moment dat dit gebeurt, kunnen er infiltratiegrachten worden gemaakt”, vertelt Hannelore Mees, projectcoördinator van Frames voor de provincie Oost-Vlaanderen. “Daardoor kan het water een stuk infiltreren en wat niet kan infiltreren, kan verder vloeien naar de Burchtdam zodat het gebufferd kan worden. Dat zorgt ervoor dat de straten een stuk leefbaarder worden.” Daarnaast zijn er onder meer nog voorstellen voor terrasdijken langs de Dender en voor een verbinding tussen de Brusselsesteenweg en het Burchtdampark. Bijkomende bebouwing aan de Brusselsesteenweg - waar er nu lintbebouwing is - zou dan niet meer parallel met de weg maar dwars op de steenweg en meer naar achter, richting het park, komen, zodat het groen ook zichtbaarder wordt. De stad plant die voorstellen op middellange- of lange termijn uit te voeren. Het landschaps- of waterbufferend park is nog gepland voor deze legislatuur.