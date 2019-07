Griet en Kris zijn met ‘à la bonheur’ eerste uitbaters van start-upwinkel voor startende ondernemers Claudia Van den Houte

18 juli 2019

18u47 0 Ninove Griet Beazar en Kris De Pril uit Outer mogen vanaf september als eerste een zaak openen in de start-upwinkel van de stad Ninove. Met de start-upwinkel wil de stad startende ondernemers een duwtje in de rug geven en meer vernieuwende winkelconcepten aantrekken in de handelskern. Het past binnen de maatregelen van de stad om de handelskern te versterken.

De stad Ninove probeert al langer de handelskern, die met heel wat leegstand kampt, te versterken. Vorig jaar besliste ze om een start-upwinkel op te richten. Dat is een pop-upwinkel die startende ondernemers aan een sterk verlaagde huurprijs kunnen huren om te testen of hun concept aanslaat. Voor de start-upwinkel werd gekozen voor het leegstaande handelspand van de voormalige schoenenwinkel Carina op het Oudstrijdersplein in het centrum van Ninove. Griet Beazar mag er als eerste haar conceptstore uitproberen, bijgestaan door haar partner Kris De Pril. “We hadden al langer het idee om een eigen zaak te starten. Door de start-upwinkel van de stad Ninove zijn die plannen in een stroomversnelling gekomen”, vertellen Griet en Kris.

Gerust gevoel

Ze moesten een businessplan indienen bij de stad. “Het feit dat iemand met kennis van zaken ons businessplan beoordeeld en goed bevonden heeft, geeft ons een gerust gevoel. Als starter ben je niet zeker van wat je op papier zet. Bovendien laten velen het idee om een eigen zaak te starten aanmodderen, maar als je een deadline krijgt, zoals in dit geval, dan is het helemaal anders. De vragenlijst die we moesten invullen, heeft ons heel goed doen nadenken over het concept dat we wilden.”

Unieke producten

Griet en Kris gaan vooral voor ‘unieke’ producten, van lifestyle-artikelen over cadeautjes, juwelen, accessoires, decoratie, papierwaren, keramiek tot kinderspeelgoed en meer. “Achter elk product moet een verhaal zitten. Zo gaan we onder meer in zee met twee Ninoofse producenten: een keramiste en iemand die houten juweeltjes maakt. Ik haak trouwens ook zelf mandjes. Maar het hoeven niet per se allemaal lokaal gemaakte producten te zijn, er kan bijvoorbeeld ook een mooi fairtrade- of ecologisch verhaal achter schuilgaan. De nadruk ligt op creativiteit, inventiviteit, dat tikkeltje meer... Geen dingen die je in grote ketens vindt. Wij richten ons voor ons doelpubliek op mensen die iets uniek willen. Ieder kwartaal zullen er nieuwe dingen te vinden zijn.”

Workshops

Het koppel denkt ook aan unieke workshops, zoals een workshop die mannen staartjes leert vlechten in het haar van hun dochters of een workshop waar kinderen kaarttrucjes leren. “We willen de mensen iets extra aanbieden. Onze klanten zouden onze vrienden moeten worden, zodat ze het gevoel hebben dat we hen kunnen helpen zonder dat ze verplicht zijn om iets te kopen.”

Ode aan grootvader

De naam van hun winkel ‘à la bonheur’ is een ode aan de grootvader van Griet. “Na elk bezoek dat we aan hem brachten, sloot hij met die woorden af. Je ging er telkens met een goed gevoel buiten. Dat is ook wat we voor onze klanten willen: dat ze hier met een goed gevoel buitengaan. We hopen van onze winkel een soort rustpunt te maken. Wij willen als eerste uitbaters van de start-upwinkel ook dat andere mensen getriggerd worden door ons verhaal en ook de stap zetten.”

‘à la bonheur’ zal openen tijdens de jaarmarkt in Ninove, die op vrijdag 6 september start, en zal maximaal een jaar in de start-upwinkel gevestigd zijn. Daarna plannen Griet en Kris zich te vestigen in een pand in de Lavendelstraat.