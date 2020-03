Gratis parkeren tot en met 5 april Claudia Van den Houte

13u20 0 Ninove Op het volledige grondgebied van Ninove zal er tot en met 5 april gratis geparkeerd kunnen worden.

Dat meldt de stad Ninove. Het parkeerbedrijf OPC zal tot dan geen controles meer uitvoeren in groot-Ninove. Parkeerders hoeven dus geen parkeerticket meer te nemen en op de shop&go-zones kan je voortaan onbeperkt parkeren.

De stad zal dit de volgende dagen duidelijk communiceren op de parkeerautomaten. Het OPC-kantoor in Ninove werkt momenteel achter gesloten deuren. “Tot nader bericht werken we achter gesloten deuren. Wij blijven bereikbaar tijdens de openingsuren en proberen je zo spoedig mogelijk verder te helpen”, klinkt het daar. Meer info via 054/50.23.55 of de website.