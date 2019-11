Gratis parkeren en shoppen tot 20 uur in Ninia op Black Friday Claudia Van den Houte

27 november 2019

17u48 0 Ninove In het Ninia Shopping Center kun je komende vrijdag 29 november, op Black Friday, gratis parkeren en shoppen tot 20 uur.

Black Friday is een fenomeen dat uit de Verenigde Staten komt overgewaaid. De eerste vrijdag na Thanksgiving vormt in Amerika traditioneel de aftrap van het feestdagenseizoen en de kerstinkopen. Heel veel winkels lokken die dag klanten met grote kortingen. Ook het Ninia Shopping Center én de winkels in het Ninoofse stadscentrum doen mee met Black Friday. Heel wat winkels bieden promoties en kortingen aan. In Ninia zijn alle winkels open tot 20 uur en kan je gratis parkeren.