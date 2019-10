Gratis koffiekoeken op Stationsplein voor ‘Dag van de Jeugdbeweging’ Claudia Van den Houte

17 oktober 2019

12u31 0 Ninove De jeugdraad van Ninove biedt opnieuw gratis koffiekoeken aan tijdens de ‘Dag van de Jeugdbeweging’.

Op de ‘Dag van de Jeugdbeweging’ (DVDJ) komen de jeugdbewegingen gezamenlijk naar buiten en worden er acties georganiseerd. Heel wat leden van jeugdbewegingen komen die dag ook in hun uniform naar school of naar het werk. Ninoofse kinderen en jongeren die lid zijn van een jeugdbeweging kunnen op vrijdag 18 oktober vanaf 7 uur tot 8.30 uur in hun uniform terecht op het Stationsplein van Ninove. Daar krijgen ze een gratis koffiekoek en drankje en ook een exclusief DVDJ-verzamelitem.