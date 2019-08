Gratis boekenkaftdag met origineel kaftpapier in cc De Plomblom Claudia Van den Houte

29 augustus 2019

14u38 3 Ninove Ezelsoor houdt op woensdag 4 september opnieuw een gratis boekenkaftdag in cultuurcentrum De Plomblom.

Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar kunnen er tussen 13 uur en 16 uur hun boeken kaften met origineel kaftpapier. Het kaftpapier werd dit jaar onder meer ontworpen door de leerlingen van de Academie Beeldende en Audiovisuele Kunsten Ninove. Naast het kaften van boeken, kan je ook deelnemen aan tal van workshops, in de bib en in het cc, om je kaft een persoonlijke en creatieve toets te geven. Er zijn ook illustratoren van de partij die jouw boek van een leuke tekening voorzien.

De eerste editie van Ezelsoor vond plaats in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen breidde de groep Ezelsoor-partners stevig uit. In 29 gemeentes werken verschillende diensten samen aan een gezinsvriendelijke programma voor +6-jarigen. Op www.ezelsoor.info kan je het volledige programma van de 29 gemeentes raadplegen en kan je de verschillende ontwerpen van het kaftpapier ontdekken. Je vindt er ook alle praktische informatie en contactgegevens per deelnemende gemeente.