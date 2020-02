Goochelaar Nicolas geeft extra show in Ninove wegens succes Claudia Van den Houte

10 februari 2020

17u43 0 Ninove De bekende goochelaar Nicolas komt binnenkort terug naar Ninove. Door de goede ticketverkoop komt er zelfs een extra show.

Nicolas is niet alleen terug op televisie te zien, maar komt ook opnieuw naar de theaters met een nieuwe show, ‘Decipiatur’. Op 4 april om 20 uur dit jaar staat hij op het podium van Cultureel Centrum De Plomblom in Ninove. “De ticketverkoop loopt volop”, vertelt organisator Jeroen Wiggeleer van Jeroen Events. “Amper twee dagen na de start van de ticketverkoop waren er al een pak tickets de deur uit. Gezien de grote vraag voegen we meteen een tweede show toe. Die zal plaatsvinden op zondag 10 januari 2021 om 20 uur.”

Tickets voor de show van 75 minuten kosten 22 euro per persoon en zijn te verkrijgen via www.jeroenevents.be. Meer info via 0486/99.61.56.