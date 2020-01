Goede werkloosheidscijfers in Denderstreek: minder werkloosheid én grotere daling dan elders in Vlaanderen Claudia Van den Houte

06 januari 2020

17u58 12 Ninove De werkloosheid is in de Denderstreek opvallend gedaald. In alle gemeenten van onze streek is de werkloosheid op een jaar tijd sterker gedaald dan gemiddeld in Vlaanderen. Op Aalst na ligt de werkloosheidsgraad in alle gemeenten ook lager dan het Vlaamse gemiddelde. In steden ligt de werkloosheid in het algemeen hoger, maar vooral Ninove doet het opvallend goed.

Het voorbije jaar lag de werkloosheidsgraad in bijna alle gemeenten van de Denderstreek lager dan het Vlaamse gemiddelde, dat op 6 procent ligt. Alleen in Aalst lag de werkloosheid met 6,8 procent iets boven het Vlaamse gemiddelde, maar in steden ligt de werkloosheidsgraad in het algemeen hoger dan gemiddeld. Geraardsbergen ligt met 5,9 procent net onder het Vlaamse gemiddelde en Ninove gaat er met 5,3 procent goed onder. In Lierde (3,3%), Sint-Lievens-Houtem (3,5%), Haaltert (3,8%) en Herzele (3,8%) ligt de werkloosheidsgraad het laagst van onze streek.

De werkloosheid is al meer dan vier jaar op rij aan het dalen in Vlaanderen. In onze streek is die daling nog sterker dan het Vlaamse gemiddelde van -5,7 procent én dan het gemiddelde voor de provincie Oost-Vlaanderen (-6,7%), behalve dan in Geraardsbergen (-5,8%) en Herzele (-6,3%). In Lierde (-13,5%), Lede (-13,4%), Sint-Lievens-Houtem (-12,6%) en Haaltert (-10,7%) is de werkloosheidsgraad op een jaar tijd het sterkst gedaald.

Lokale tewerkstelling

Zowel vanuit de nationale overheid als vanuit de lokale overheden werd er de voorbije jaren ingezet op tewerkstelling. De stads- en gemeentebesturen zijn dan ook blij met de goede cijfers. “We zetten al jaren enorm in op lokale tewerkstelling”, zegt Ninoofs schepen van Economie en Werk Alain Triest (Open Vld), die het schepenambt na een jaar terug overneemt van Michel Casteur. “Onze jobbeurs is daar één voorbeeld van. We stimuleren bedrijven ook om personeel aan te werven en we breiden ambachtelijke zones uit, zowel in de Kapittelstraat als met het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord. Dat is belangrijk, want een uitbreiding van een bedrijf is altijd gekoppeld aan extra tewerkstelling. Het was één van de factoren waarmee we rekening hebben gehouden bij het toekennen van de percelen op Doorn Noord. We hebben de bedrijven gevraagd hoeveel werknemers ze zouden tewerkstellen en hoe ze de toekomst zien. Ook de komende jaren blijven we verder inzetten op lokale tewerkstelling”, aldus Triest.

Activering

Volgens Haalterts burgemeester Veerle Baeyens (N-VA) zijn de goede cijfers een samenloop van de maatregelen vanuit de nationale overheid en de inspanningen op lokaal vlak. “We hebben als gemeente ingezet op activering en meer begeleiding vanuit het Sociaal Huis, bijvoorbeeld door medewerkers mensen te laten helpen om samen hun cv op te stellen. Inzetten op activering hebben we onder meer gedaan door aanwervingen in het kader van artikel 60 en mensen aan een job te helpen in het rusthuis of bij de gemeente om ze zo te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. In de toekomst zullen we nog extra inzetten op activering via artikel 60 én 61.”

Werkloosheidsgraad Denderstreek

Gemiddeld 2019 / Evolutie over 1 jaar

Aalst: 6,8% / -7,7%

Geraardsbergen: 5,9% / -5,8%

Denderleeuw: 5,8% / -8,5%

Ninove: 5,3% / -7,0%

Erpe-Mere: 4,4% / -8,3%

Lede: 4,3% / -13,4%

Haaltert: 3,8% / -10,7%

Herzele: 3,8% / -6,3%

Sint-Lievens-Houtem: 3,5% / -12,6%

Lierde: 3,3% / -13,5%

Bron: VDAB