Gigatek gaat verder als online winkel: “Wij zijn een uitstervend ras” Claudia Van den Houte

24 januari 2020

16u48 7 Ninove Gigatek, een speciaalzaak in elektronica, geluid, beeld en verlichting wordt binnenkort alleen nog een online winkel. Zaakvoerder Jacques Leroux gaat met pensioen en heeft geen overnemer, maar blijft wel nog actief bezig met de online shop. “Wij zijn een uitstervend ras”, vertelt hij.

Jacques Leroux startte de zaak langs de Albertlaan samen met medevennoot Elise Geerts op 1 april 1992. “Voordien zat ik de financiële sector. Ik was kantoordirecteur bij een bank”, vertelt hij. “Al van jongs af aan ben ik gefascineerd door geluid en verlichting. Zo ben ik op het idee gekomen om een eigen zaak op te richten, samen met Elise Geerts. We kenden elkaar omdat zij toen een klant was van mij. Zij was net gestopt met werken in de garage Baeyens.” De zaak groeide in de loop van de jaren enorm uit. “Eerst was de winkel alleen in het voorste gedeelte van het gebouw. Geleidelijk aan zijn we uitgebreid en na zeven jaar was de winkeloppervlakte al verviervoudigd.”

Er was ook een evolutie in materiaal dat wordt verkocht. “Vroeger kregen we bijvoorbeeld regelmatig dj’s over de vloer. Toen hadden dj’s nog heel wat materiaal nodig: een mengtafel, een cd-speler, een versterker, klankkasten, lichteffecten, cd’s of platen... dat is nu allemaal niet meer nodig. Nu bestaan er luidsprekers waar er een versterker is ingebouwd en moeten ze die alleen nog aansluiten op een computer of smartphone. De echte dj’s zijn aan het verdwijnen. De omzet voor bijvoorbeeld de verkoop van geluidsinstallaties is niet meer te vergelijken met vroeger. Winkels in onze sector gaan allemaal dicht. Zo had ik contact opgenomen met mijn leveranciers met de vraag of ze niemand kenden die de zaak wou overnemen, want Elise ging eerder al met pensioen. Die vraag blijken ze wel vaker te krijgen. Niemand is geïnteresseerd. Ik vind dat wel spijtig. Het had leuk geweest als ik iemand zou gevonden hebben om de zaak over te nemen.”

Bezigheidstherapie

“Wij zijn een uitstervend ras. Als de evolutie zich verderzet, dan denk ik dat er op termijn geen winkels meer zullen zijn. En wij zitten natuurlijk in een speciale branche. Buitenlandse en online winkels doen het dan weer wel goed.” Jacques startte een tijdje geleden al met een online shop. Die zal hij verderzetten, ook na zijn pensioen. “Ik moet mij toch kunnen bezighouden”, lacht hij. “Ik heb jarenlang zes dagen op zeven gewerkt. Het verschil zou anders te groot zijn. Als ik met pensioen ben, zal ik nog vier dagen per week werken. Ik ga mij bezighouden met logistiek. Je mag het bezigheidstherapie noemen, zo je wil. Ik heb mijn job al die jaren enorm graag gedaan.”

Gigatek houdt een totale uitverkoop voor de winkel dichtgaat. De zaak is nog elke dag open tot eind januari. Van februari tot eind maart is de winkel enkel open op woensdag en zaterdag. Online blijft hij wel bestaan op www.gigatek.be.