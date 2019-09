Gidsen Ninove vieren 100-jarig bestaan: “Zeer mooie momenten beleefd rond het kampvuur” Claudia Van den Houte

16 september 2019

17u12 1 Ninove De Gidsen Ninove bestaan maar liefst 100 jaar. De meisjesjeugdbeweging werd vlak na de Eerste Wereldoorlog opgericht door de toenmalige directeur van H.H. Harten Instituut - beter bekend als het Zusterhuis. De thuisbasis van de vereniging was dan ook lang in de school gevestigd.

E.H. Leon Van den Steen, de toenmalige directeur van het H.H. Instituut, alias ‘het Zusterhuis’ in Ninove, richtte de Ninoofse afdeling van de meisjesscouts de Gidsen in 1919 op, vier jaar nadat pater Melchior de beweging in Brussel had opgestart. “Hij had in Brussel een stoet gezien waarop meisjes in uniform door de straten marcheerden met vlaggen en trommels”, vertellen oud-Gidsen Lutgart Van der Perre, Ann De Vos, Irma Van Der Haegen, Hilda Van Cauwenberghe, Suzanne Penne, Jeannine Waegeman en Lieve Van Den Haute. “Nog datzelfde jaar richtte hij onze groep in Ninove op. De KMGB H.H. Harten-Ninove, zoals de Gidsen toen heetten, ging van start in het ‘Zusterhuis’. De directeur verzamelde zijn flinkste leerkrachten om de groep te leiden.”

Trommels

De dames liepen allemaal school aan het ‘Zusterhuis’. Ze bewaren mooie herinneringen aan hun oprichter. “Hij is veertig jaar onze aalmoezenier geweest en is altijd zeer geïnteresseerd gebleven in de Gidsen. Hij kwam ook altijd op bezoek als we op kamp gingen. Dan kregen we een ijsje, of als het toneel was, kregen we achteraf taartjes. Bijzonder was ook ons 25-jarig bestaan, dat we in 1947 vierden. Eigenlijk bestonden we al in 1944 25 jaar, maar omdat de Tweede Wereldoorlog toen nog woedde, vierden we dat jubileum enkele jaren later. We kregen toen trommels.”

Eerst durfden ze daarmee nog niet echt op straat te komen, maar toen een gids overleed, gingen de trommelaarsters voorop in de rouwstoet. Sindsdien kwamen de gidsen bij elke optocht naar buiten met hun trommels, tot de jaren zestig. “Mevrouw Lansmans, alias ‘de witte madam’, de sympathieke muzieklerares van op school, leerde ons trommel spelen.”

Verhuizen

De Gidsen moesten in hun 100-jarig bestaan al vaak verhuizen. “Eerst werd er samengekomen in gewone klaslokalen van de school. Nadien kregen we twee mooie lokalen in de parktuin van het Zusterhuis. Daar bleven we tot 1962 of 1963. Nadien zijn we jaren op de dool geraakt om een goed lokaal te vinden. Zo hebben we onder meer in een lokaal naast het ziekenhuis gezeten, in een lokaal in de de buurt van waar nu Colruyt is en in de Kloosterweg, waar we zo’n vijftien jaar onze thuisbasis hadden. Uiteindelijk werden er nieuwe lokalen gebouwd aan de Kaatsweg, op grond die we in bruikleen van de stad kregen.” Daar zijn de Gidsen sinds 2004 tot nu nog steeds gevestigd.

De oud-Gidsen behouden nog steeds heel mooie herinneringen aan hun tijd bij de jeugdbeweging. “Vooral op kamp hebben we fijne moment beleefd, met als hoogtepunt de liedjes rond het kampvuur. We trokken vroeger ook op overlevingstocht. We kregen dan alleen een ketel mee en moesten zelf maar eten zien te koken. Vaak was er een zakje soep bij en kreeg iedereen ook een aardappel, die we dan in zilverpapier kookten. Op kamp gingen we ook telkens één keer naar de mis. Na afloop marcheerde we en zongen we luid. Vóór de mis mochten we ook niets eten, maar achteraf stond er lekkere koffie en perensiroop op ons te wachten”, klinkt het bij de oudste dames. “In mijn tijd ging het er al minder streng aan toe”, vult Ann De Vos aan. “Er was wel nog een tweedaagse bij ons, maar wij werden wel bevoorraad.”

(Klein)Dochters in voetsporen getreden

“Ook onze belofte afleggen was zeer speciaal. We moesten daarvoor proeven doen, zoals knopen leggen, moesten de gidsenwet kennen en beloven om elke dag een goede daad te doen. Daarna kreeg je je totem. Daarvoor werd je geschat naar karakter en soms ook naar uiterlijk. Die traditie was een tijd verdwenen, maar de jongste generatie Gidsen heeft opnieuw een totem.” De oud-Gidsen gaven hun liefde voor de jeugdbeweging ook door aan hun dochter(s) en/of kleindochter(s). “De meeste onder ons hebben wel een dochter en/of kleindochter die actief is bij de Gidsen Ninove. Zo blijven we in contact staan met de huidige generatie Gidsen.

In het oud stadhuis van Ninove loopt er nog tot en met 25 september een tentoonstelling over het ontstaan en de evolutie van de Gidsen Ninove. Ze is elke dag, behalve maandag, van 14 tot 18 uur te bezoeken, en op dinsdag, zaterdag en zondag ook van 10 tot 12 uur. Maandag is sluitingsdag.