Gianny De Leu kroont zich tot wereldkampioen thaiboksen in Turkije Claudia Van den Houte

08 oktober 2019

16u58 0 Ninove Gianny De Leu is de nieuwe wereldkampioen thaiboksen in de categorie 16/17 jaar - 54kg.

Gianny woont in Gent, maar traint bij Sandu Gym Muaythai Ninove. Hij rijdt zes keer per week 45 km heen en weer om te trainen. Bij Sandu Gym noemt men hem een harde werker met veel inzet en veel discipline. Gianny behaalde zijn gouden medaille op het IFMA wereldkampioenschap in Antalya. “Hij schakelde de beste muaythai-landen van de wereld uit op dit WK. Met 24 landen in zijn poule wist hij in vijf dagen competitie bovenaan de ladder te klimmen naar de eerste plaats. Bij al zijn vijf wedstrijden verloor hij geen enkele ronde en hij behaalde het maximum van de punten”, klinkt het bij de club, die zeer fier is op zijn wereldkampioen.