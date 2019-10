Gianny (17) is wereldkampioen thaiboksen:

“In tranen uitgebarsten toen ik Thailand versloeg” Claudia Van den Houte

11 oktober 2019

18u42 0 Ninove Gianny De Leu (17) is terug uit het Turkse Antalya, waar hij wereldkampioen thaiboksen werd in zijn categorie. Hij bokst al van kinds af aan, samen met zijn twee oudere broers. Gianny woont in Gent, maar komt zes dagen op zeven trainen bij de Ninoofse thaiboksclub Sandu Gym Muaythai. Op het WK versloeg hij onder meer topper Thailand. “Ik ben in tranen uitgebarsten van blijdschap.”

Gianny behaalde zijn gouden medaille op het IFMA wereldkampioenschap in Antalya. Die won hij in de categorie 16/17 jaar - 54kg. Hij schakelde de beste thaibokslanden van de wereld uit op het WK, waaronder Thailand. “Toen ik Thailand versloeg, ben ik in tranen uitgebarsten van blijdschap”, vertelt Gianny. “Op het vorige WK behaalde ik brons maar werd ik uitgeschakeld door een Thaise bokser. Makkelijk was het niet. Ook de bokser uit Afghanistan was een uitdaging: hij was een halve kop groter dan mij en zijn armen waren wel twee keer zo dik. Ik ben dolgelukkig met mijn titel.”

Hard trainen

Gianny heeft er hard voor gewerkt om die titel te behalen. Zes keer per week legt hij zo’n 45 kilometer heen en weer af om te trainen bij Sandu Gym Muaythai Ninove. De competitietrainingen vinden plaats in een zaal in Ophasselt. “Het is één van de betere clubs in het thaiboksen. Ik wist dat ik bij hen verder kon geraken. Bovendien traint mijn broer hier ook. Hij of mijn ouders brengen me naar de trainingen. Het is veel regelen en plannen. Tijdens de zomervakantie heb ik maar één week vakantie genomen. De rest van de vakantie heb ik getraind. Toen school herbegon, ben ik na schooltijd elke dag onmiddellijk gaan trainen. En nu ik semi-prof word, ga ik nog harder trainen. Ik train ook nog bij een Gentse club, maar mijn hoofdclub is Sandu Gym.”

Twee oudere broers

Gianny bokst al sinds hij amper zes jaar oud was, samen met zijn twee oudere broers. “Mijn vader bokste vroeger ook. We mochten van hem een sport kiezen, maar wel alle drie dezelfde sport. We hebben samen beslist om te gaan boksen. Eerst deed ik kickboksen, en toen ik tien jaar oud was, ben ik overgeschakeld op thaiboksen. Het was fijn om samen met mijn broers te gaan boksen. We hebben nooit met elkaar gevochten, alleen wel eens samen gebokst als sparring partner. Mijn broers zijn nu allebei trainer in het thaiboksen.” Naast het thaiboksen is Gianny helemaal geen vechter. “Ik heb nog nooit echt gevochten op straat of zo. Ik ben niet iemand die ruzie zoekt. Ik lach liever dan ruzie te maken. Bovendien kun je dan geschorst worden als thaibokser.”

Op het wereldkampioenschap in Antalya werd hij bijgestaan door familie en vrienden. “Mijn mama, papa, één van mijn broers, een aantal supporters van hier en mijn drie trainers waren er allemaal. Mijn papa had een paardenstaart en had mij beloofd dat ik die mocht knippen als ik won. Dat heb ik dan ook gedaan”, lacht Gianny.

Gianny zal als thaibokser aan het werk te zien zijn op het Superfightgala van zijn club op zaterdag 26 oktober vanaf 18 uur in de sporthal van Ninove.