Gezocht: foto’s en verhalen over Ninoofse lucifer- en textielfabrieken Claudia Van den Houte

18 februari 2020

17u09 3 Ninove Erfgoedcel Denderland is voor het project #STrOOM op zoek naar foto’s, archiefmateriaal en verhalen over het industriële verleden van Ninove.

Zo waren er in Ninove bijvoorbeeld vroeger vele luciferfabrieken. Ninove was eind 19de eeuw - begin 20ste eeuw de belangrijkste luciferproducent van België. Ook de textielindustrie was alomtegenwoordig. De textielfabrieken waren zo groot dat ze verschillende hectaren in beslag namen. “De stad heeft door zijn ligging aan de Dender een bijzondere industriële ontwikkeling gekend in de 19de eeuw. De komst van het spoor versterkte deze evolutie. Vooral de textielindustrie en de ‘stekskesfabrieken’ zijn gekende voorbeelden”, zegt Michaël Van Houtte, erfgoedconsulent bij de erfgoedcel, dat de verhalen onder meer zal gebruiken voor een nieuwe fietsbrochure.

Met het project #STrOOM wil Erfgoedcel Denderland dit erfgoed in de kijker zetten. “Veel mensen beseffen niet dat hun verhalen belangrijk zijn om door te geven. Soms zit er in een oude vergeten schoendoos een stapeltje foto’s, die ons een inkijk kan geven in hoe het er vroeger aan toe ging.”

De erfgoedcel organiseert op zondag 29 maart een verzameldag in de voormalige maalderij Prové aan de Denderkaai. “Iedereen is welkom. Er zijn gratis rondleidingen om 14 uur en om 15.30 uur. Doorlopend organiseren we samen met de collega’s van het stadsarchief een scansessie voor foto’s en ander archiefmateriaal en verzamelen we verhalen.”