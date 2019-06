Gezelligheid troef op derde driedaagse Flierefluiterfestival Sinte-Cecilia Claudia Van den Houte

24 juni 2019

13u27 0 Ninove Het driedaagse ‘Flierefluiterfestival’ van de Koninklijke Harmonie Sinte-Cecilia lokte het voorbije weekend heel wat volk naar de Gemeentehuisstraat in Meerbeke.

Het mooie weer en de gezellige sfeer maakten ook van de derde editie van het festival een succes. Het festival ging op vrijdagavond van start met een algemene quiz. Daarna vonden er twee dagen lang tal van optredens plaats onder een grote tent op de parking tegenover café Oud Wit Huis. Onder meer Fun Yards, Bram & Lennert en Nico zingt Hazes gaven het beste van zichzelf op het podium. Uiteraard mochten ook de muzikanten van de harmonie zelf niet ontbreken.

Sinte-Cecilia blikt tevreden terug op het festival. “We hadden voor het derde jaar op rij mooi weer”, vertelt voorzitster Carine Barbé. “Aan de quiz hebben er 46 ploegen deelgenomen. Zaterdagavond kwamen er zo’n 250 mensen langs, maar zondag was zoals altijd opnieuw onze topdag. Er waren zo’n 300 mensen voor de barbecue en daarna zijn er nog eens minstens zoveel mensen langsgekomen voor de optredens. Over het hele weekend zullen we bijna 1.000 bezoekers hebben gehad. Het festival was opnieuw een mooie afsluiter van ons muzikale jaar. In september gaan we terug van start met onze activiteiten.”