Gevreesde bolletjesschieters riskeren veertig maanden cel: “Wonder dat hier geen gewonden zijn gevallen” Nele Dooms

26 november 2019

14u28 12 Ninove De twee zogenaamde ‘bolletjesschieters’, die een jaar lang Ninove en omstreken onveilig maakten door lukraak met projectielen op ruiten en wagens te schieten, riskeren veertig maanden cel. Ze stonden dinsdag voor de Dendermondse rechtbank. “Het mag een wonder heten dat hier geen gewonden zijn gevallen”, klonk het daar. Het tweetal heeft meer dan tachtig incidenten op haar actief.

De lijst aan slachtoffers die Maarten M. (28) en Jeroen W. (27), allebei uit Ninove, maakten is met meer dan twee A4-pagina’s vol namen ellenlang. Het tweetal was dan ook al zowat een jaar op de baan in Ninove, Haaltert, Denderleeuw en Liedekerke om er in het rond te schieten, toen ze in december 2018 opgepakt werden. Met bolletjes, moeren en andere voorwerpen schoten ze naar ramen, vitrines van handelaars, bushokjes en wagens. Dat deden ze vanuit hun wagen met een katapult. De hele regio haalde dan ook opgelucht adem op het ogenblik dat de daders gepakt werden.

Voor de fun

Dankzij een intensieve samenwerking tussen drie verschillende politiezones, telefonie-onderzoek en beelden van ANPR-camera’s konden de twee worden gevat. Jeroen W. zit sindsdien in de cel. Dinsdag moesten ze het beiden aan de rechter komen uitleggen. Openbaar aanklager Cindy Reynders tilde zwaar aan de feiten. “Een reden voor deze feiten kunnen de twee niet geven. Ze deden dit voor de fun, voor de kick”, zei die. “Lukraak reden ze in het rond en mikten ze op willekeurige doelwitten. Het is een wonder dat hier geen gewonden zijn gevallen. Ik heb bovendien de indruk dat geen van beiden de echte ernst van hun daden inziet.”

Zowel M. als W. zijn, met een strafblad, geen onbekenden voor het gerecht. Ze staan ook gekend als drugsgebruikers, verslaafd aan heroïne. Allebei beweerden ze dinsdag dat ze daar vanaf zijn. “Ik zit nu een jaar in de gevangenis en gebruik daar niet”, zei W. “Ik ben in lange tijd nog zo geen lange periode clean geweest en ik voel me goed nu. Ik werk ook in de gevangenis en heb er nog geen tuchtsancties gehad.”

Ik weet niet waarom we deze feiten gepleegd hebben. Wat kan ik meer zeggen? ‘t Is gebeurd hé Beklaagde Jeroen W.

Wel gaf W. de indruk dat de vragen en opmerkingen van de rechter hem niet veel konden deren, hem eigenlijk zelfs irriteerden. “Ik weet niet waarom we deze feiten gepleegd hebben”, zei hij schouderophalend. “Wat kan ik meer zeggen? ‘t Is gebeurd hé. Ik zal iedereen die schade leed wel vergoeden.”

Onomstootbaar bewijs

M. gaf aan de rechter toe dat hij “stom” was geweest. “Ik heb er spijt van en ik zal mijn verantwoordelijkheid naar de slachtoffers opnemen”, zei hij. “Maar ik ben wel niet bij alle feiten betrokken geweest. Dat telefonie-onderzoek me aan bepaalde plaatsen linkt, kan niet doorslaggevend zijn. Ik woon in die regio en dus zit ik natuurlijk vaak net onder die gsm-masten.”

M. wil maar een vijftiental feiten opbiechten. Ook W. blijft erbij dat hij niet alle feiten op zijn kerfstok heeft. Maar volgens de openbaar aanklager zijn de twee net alleen voor die feiten gedagvaard waar onomstootbaar bewijs voor is. Zij wil dat de beklaagden veertig maanden de cel in vliegen. De beklaagden zelf vroegen de rechter om hen een deel van de straf met probatievoorwaarden op te leggen. Vonnis volgt volgende maand.