Gespreksnamiddag over ‘Rouwen, ook bij kinderen...’ Claudia Van den Houte

14 november 2019

18u24 0 Ninove Neos Ninove houdt op donderdag 21 november een bijzondere gespreksnamiddag over verdriet, rouw en verlies, ook bij kinderen.

De gespreksnamiddag wordt geleid door kinderpsychologe Veerle Cosyns, die ruim 20 jaar op de kinderoncologische afdeling van het UZ Brussel werkt. Ze heeft onder meer een opleiding cliëntgerichte therapie en psycho-oncologie gevolgd en binnen haar werk staat laagdrempelige hulpverlening centraal, met een groot respect voor de noden en behoeften van iedereen binnen een gezin, familie en bij kinderen op school. Veerle Cosyns zal de aanwezigen aan de hand van voorbeelden en praktische tips wegwijs maken over hoe met kinderen en met rouwen om te gaan. Deelnemers kunnen, indien gewenst, op voorhand of ter plekke vragen of bedenkingen aan haar doorgeven of zelf het woord nemen.

Iedereen is op donderdag 21 november om 14.30 uur welkom op de gespreksnamiddag in het zaaltje van de bibliotheek in de Despauteerstraat in Ninove. De toegangsprijs bedraagt 5 euro voor Neos-leden en 8 euro voor niet-leden. Koffie en gebak zijn in de prijs inbegrepen. Meer info bij Neos-secretaris Christiane Bické via 0477/41.02.37 of voorzitter Danny Schoon via 0474/44.48.92.