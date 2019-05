Gerechtsdeurwaarder heeft alle Rita’s gecontroleerd: 230 van de 233 getelde Rita’s correct geregistreerd voor wereldrecord Claudia Van den Houte

24 mei 2019

23u59 0 Ninove 233 Rita’s hadden er zich woensdagavond aangemeld op de viering voor de heilige Rita in de kerk van Outer. Daarvan zullen er 230 meetellen voor het officiële wereldrecord Rita’s verzamelen.

De Rita’s moesten woensdagavond hun identiteitskaart tonen aan de aanwezige deurwaarder, die er een foto van maakte, en ondertekenden een verklaring van aanwezigheid. Plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder Toon Sorgeloos moest alle documenten achteraf nog controleren. Eén Rita blijkt haar identiteitskaart niet te hebben getoond en van twee dames bleek Rita slechts de tweede voornaam te zijn.

De gemiddelde leeftijd van de Rita’s bedraagt 66 jaar. De jongste Rita die aanwezig was, is 49 jaar. Rita De Bauwer uit Ophasselt, die woensdag ook haar 81ste verjaardag vierde, is de oudste Rita.

Voor pastoor Alexander Vandaele was het sowieso een geslaagde missie, want hij had vooraf gehoopt om 100 Rita’s te kunnen verzamelen. De documenten zullen nu worden opgestuurd naar Guinness World Records. Het wordt sowieso een wereldrecord, want er is momenteel nog geen record Rita’s verzamelen.