Geraardsbergsestraat wordt ‘terrasstraat’, elke Ninoofse horecazaak krijgt (uitbreiding) terras Claudia Van den Houte

18 juni 2020

21u27 12 Ninove Om de horecazaken te steunen in deze moeilijke tijden, wordt de Geraardsbergsestraat omgevormd tot een ‘terrasstraat’. Het maakt deel uit van het terrasplan dat de stad Ninove heeft uitgewerkt. Alle 175 Ninoofse horecazaken die dat wensten, krijgen extra terrasruimte.

Het was de bedoeling om met het terrasplan elke horecazaak extra terrasruimte te schenken, om zo de horeca een extra duwtje in de rug te geven. “We zijn erin geslaagd om voor elk van de 175 horecazaken die dat wensten een oplossing te vinden om terras te creëren of het bestaande terras te vergroten”, aldus schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). Voor de meeste zaken kan er een oplossing gevonden worden op het openbaar domein. De terrassen kunnen uitgebreid worden op het voetpad, pleinen of parkings in de onmiddellijke nabijheid.

Voor de horecazaken in de Geraardsbergsestraat was dat echter niet mogelijk. “Er is daar geen voldoende openbaar domein vrij om een vijftal terrassen te creëren. Daarom werd er beslist om van de Geraardsbergsestraat een terrasstraat te maken.” De Geraardsbergsestraat wordt vanaf volgende week elke vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 1 uur, en op zondag van 10 uur tot 22 uur afgesloten voor het verkeer, zodat de vijf horecazaken in de straat dan hun terras voldoende kunnen uitbreiden. Een aantal horecazaken kan ook verder uitbreiden op privéterrein. Er zal er kleine wegomlegging komen.

Ook in deelgemeente Meerbeke was er een problemen om extra terrasruimte te creëren. “In de Gemeentehuisstraat liggen er drie horecazaken dicht bij elkaar. Aangezien er eenrichtingsverkeer geldt, zullen we één gedeelte van de straat afsluiten. Achter de drie parkeerplaatsen langs de rechterkant gaan we een terraszone creëren. We beperken de ruimte wel, zodat de voorsorteerstroken kunnen behouden worden.” Ook hier zullen de maatregelen pas vanaf volgende week vrijdag ingaan. Voor de andere horecazaken kan de uitbreiding van het terras gebeuren vanaf morgen, vrijdag 19 juni, na de toekenning van de vergunning. Er werd hiervoor een spoedprocedure ingesteld. De horeca-uitbaters die bij de bevraging door de stad aangaven dat ze een uitbreiding van hun terras wensten, werden begeleid bij de digitale vergunningsaanvraag.

“We zijn ervan overtuigd dat een uitbreiding van een terras, of de plaatsing van een tijdelijk terras tijdens de zomermaanden een slimme oplossing kan zijn. Uitbaters kunnen zo gemakkelijker rekening houden met de afstandsregels en ook de bezoekers kunnen met een gerust(er) gevoel iets gaan eten of drinken”, zegt schepen voor lokale economie Alain Triest (Open Vld). “Door de terrassen uit te breiden, helpen we niet alleen de horeca-uitbaters, die het nu heel moeilijk hebben, maar eigenlijk alle inwoners, want we hebben er de voorbije weken zó naar uitgekeken om eindelijk een terrasje te kunnen doen”, stelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld).