Geraardsbergsestraat beleeft eerste weekend als ‘terrasstraat’ Claudia Van den Houte

28 juni 2020

20u13 0 Ninove De Geraardsbergsestraat werd het voorbije weekend voor het eerst omgevormd tot een ‘terrasstraat’.

In het kader van het terrasplan van het stadsbestuur kon elke Ninoofse horecazaak die dat wenste, extra terrasruimte krijgen. Omdat er in de Geraardsbergsestraat echter te weinig ruimte was voor de vijf horecazaken om hun terras uit te breiden, werd er beslist om van de Geraardsbergsestraat een terrasstraat te maken. De straat wordt elke vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 1 uur, en op zondag van 10 uur tot 22 uur afgesloten voor het verkeer, zodat de horecazaken in de straat dan hun terras voldoende kunnen uitbreiden. Het afgelopen weekend was het de eerste keer dat er tafeltjes en stoelen midden op de verkeersvrij straat stonden.

“Fijn initiatief”, vinden tweelingsbroers Bert en Tim Cardoen, die het voorbije weekend iets kwamen drinken op het uitgebreide terras van café Prohibition. “Je zit hier rustig, het is minder druk dan bijvoorbeeld op de Graanmarkt. Hopelijk blijft de terrasstraat nog de hele zomer lang.”