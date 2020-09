Geplande centrum voor drughulpverlening ‘De Kiem’ gaat van start Claudia Van den Houte

02 september 2020

18u44 0 Ninove Het geplande ambulant centrum voor drughulpverlening in Ninove van organisatie ‘De Kiem’ gaat officieel van start.

Vorig jaar meldden we al dat organisatie De Kiem, die al centra had in Gavere, Gent, Ronse en Geraardsbergen, ook in Ninove zou starten met een ambulant centrum voor drughulpverlening, in samenwerking met de stad Ninove. De organisatie biedt hulp aan mensen die problemen ervaren door het gebruik van drugs, alcohol of medicatie en aan hun omgeving. Het centrum in Ninove is specifiek gericht op mensen die problemen hebben met illegaal druggebruik. Het ging op 1 september officieel van start. Het nieuwe centrum ontvangt vanaf morgen, op 3 september, de eerste cliënten. Al een dertigtal mensen hebben zich intussen aangemeld.

Het ambulante centrum gevestigd op de Brusselsesteenweg, naast buurthuis Berdam, de vroegere Sint-Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’.