Gemeenteraadsleden krijgen tablets: “Vergt minder organisatie en kleinere ecologische voetafdruk” Claudia Van den Houte

18 december 2019

12u14 6 Ninove De Ninoofse gemeenteraadsleden zullen gebruik kunnen maken van tablets. De stad kocht die aan voor alle gemeenteraadsleden.

Tijdens de volgende gemeenteraad van donderdag 19 december zal een pilootgroep, bestaande uit gemeenteraadsleden Alain Triest, Karolien De Roose, Guy D’haeseleer en schepenen Wouter Vande Winkel en Joost Arents, voor het eerst de tablets gebruiken. De rest van de gemeenteraadsleden volgt in januari. Alle gemeenteraadsleden krijgen een opleiding over werken met een tablet en COBRA, het notuleringssysteem dat de stad gebruikt voor haar beslissingen. De tablets zullen enkel voor beroepsdoeleinden gebruikt kunnen worden.

De tablets zorgen ervoor dat er geen papieren versie van de agenda van de gemeenteraad meer nodig is. “Dat vergt heel wat minder organisatie: geen kopieën, er is geen bundeling meer nodig per raadslid en we moeten de agenda’s niet meer laten bezorgen in de persoonlijke brievenbus van het raadslid”, zegt Joost Arents, schepen voor ICT en Digitalisering (onafhankelijk). “We verkleinen hiermee ook de ecologische voetafdruk van de gemeenteraad. Op termijn zal er ook efficiënter vergaderd kunnen worden: over punten op de agenda van het vast bureau of het schepencollege kan er bijvoorbeeld op voorhand een standpunt ingenomen worden. Als alle leden een punt op voorhand unaniem hebben goedgekeurd, kan de voorzitter deze punten overslaan en meer tijd en energie steken in de punten die wel verdere aandacht nodig hebben. En via Microsoft Teams zullen alle raadsleden makkelijk informatie over projecten kunnen uitwisselen.”