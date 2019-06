Gemeenteraad voor het eerst in De Kuip na waterinsijpeling in stadhuis: “Alsof er kernoorlog is uitgebroken” Claudia Van den Houte

21 juni 2019

12u22 3 Ninove De laatste gemeenteraad voor het zomerreces vond voor het eerst plaats in jeugdcentrum De Kuip.

Dat gebeurde omdat de raadszaal in het stadhuis onlangs te kampen kreeg met waterinsijpeling. “Ik hoop, met ieder van jullie, dat dit zo snel mogelijk kan hersteld worden, zodat we naar onze vertrouwde raadszaal kunnen gaan”, sprak gemeenteraadsvoorzitter Dirk Vanderpoorten aan het begin van de gemeenteraad. De zitting verliep iets minder vlot dan anders. In de raadszaal heeft ieder raadslid een microfoon. In De Kuip lag er op elke rij één micro en was het een zaak om die zo snel mogelijk door te geven zodra iemand het woord wou nemen.

Gemeenteraadslid Raf Waltniel (Forza Ninove) vroeg waarom de gemeenteraad doorging in ‘dit amfitheater’. “Alsof het kernoorlog is”, aldus Waltniel. Anderen vonden ‘de akoestiek’ dan weer beter in De Kuip, ook wel ‘de bunker’ genoemd.