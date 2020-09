Gemeenteraad komt voortaan terug fysiek samen Claudia Van den Houte

16 september 2020

14u34 0 Ninove De Ninoofse gemeenteraad komt morgen, donderdag 17 september, terug fysiek samen.

Sinds het begin van de coronacrisis verliep de gemeenteraad virtueel. Donderdagavond zullen de gemeenteraadsleden voor het eerst in maanden terug fysiek aanwezig zijn in de raadszaal van het stadhuis. In de tribune in de gemeenteraadszaal is er nog geen publiek toegelaten. Het publiek kan de gemeenteraadszitting wel volgen via livestream (www.ninofmedia.tv/livestream), thuis of in een vergaderzaal in het stadhuis. Om de livestream in het stadhuis te volgen, moest er wel vooraf worden ingeschreven.

De nodige veiligheidsmaatregelen worden uiteraard genomen tijdens de gemeenteraad in het stadhuis. Zo is het dragen van een mondmasker verplicht - behalve wanneer er een raadslid aan het woord is -, zullen er plexischermen staan tussen elk gemeenteraadslid en moeten de aanwezigen een looprichting volgen.

