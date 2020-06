Gehandicapte Sandra krijgt na 3,5 maanden warm welkom in ouderlijk huis Claudia Van den Houte

22 juni 2020

19u51 0 Ninove Sandra Ghijssels is na 3,5 maanden terug op bezoek kunnen komen bij haar ouders in Ninove.

Sandra heeft zware fysieke en mentale beperkingen en verblijft in een opvangtehuis. Normaal komt ze in het weekend op bezoek bij haar ouders Sigmond Ghijssels en Marie-Therese Hautman, die in Ninove wonen, maar door de coronacrisis kon dat niet meer. Sigmond en Marie-Therese konden hun dochter drie maanden lang niet zien. De voorbije weken konden ze Sandra al enkele keren bezoeken in het opvangtehuis, achter plexiglas, maar nu kon ze na 3,5 maanden zelf terug op bezoek komen bij haar ouders. “Het was al van 8 maart geleden dat ze nog bij ons thuis op bezoek kon komen door corona”, vertelt Sigmond. “In het opvangtehuis ging het dagelijkse leven min of meer zijn gewone gangetje, maar voor ons als ouders was het een ondraaglijke tijd.”

“We konden Sandra drie keer spreken achter plexiglas, maar het afscheid bracht steeds tranen met zich mee. Nu mocht Sandra voor het eerst terug bij ons op bezoek komen, wel met een beperkt aantal aanwezigen. Het was trouwens twee keer feest, want Sandra’s zus Nadia vierde op dezelfde dag haar vijftigste verjaardag. We sloten de dag gelukkig af, al was het soms met een traantje. We kijken al uit naar de volgende bezoekdag.”