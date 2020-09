Geen zomercarnaval in Ninove, maar eventueel kleinschalig alternatief in april of mei “als situatie het op dat moment toelaat” Claudia Van den Houte

17 september 2020

18u26 7 Ninove In Ninove komt er alvast geen zomercarnaval, zoals in buurstad Aalst wordt geopperd, maar mogelijk wel een kleinschalig alternatief in april of mei.

De Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) lanceerde het voorstel om in Aalst een zomercarnaval te organiseren. Dat leidt tot gemengde reacties. In Ninove, waar carnaval 2021 al werd afgelast, is dat alvast geen optie. “Het is wel mogelijk dat bepaalde carnavalsinstanties met alternatieven komen, maar er is nog niets concreet en het is nog afwachten op welke manier er iets mogelijk kan zijn”, vertelt schepen van Evenementen Marc Torrekens (Open Vld). “Wij hebben ooit een poging ondernomen om een zomercarnaval te starten, maar er was daarvoor niet veel enthousiasme bij de groepen.”

“We hebben vernomen dat de meeste carnavalsgroepen blij waren dat carnaval Ninove 2021 werd afgelast omdat ze geen inkomsten hebben. Ze kunnen geen eetfestijnen organiseren en bij sponsors durven ze dit jaar niet aan te kloppen omdat die mensen het ook moeilijk hebben nu. Het enthousiasme voor een zomercarnaval is er niet bij de groepen, hoewel ze allemaal zeer graag carnaval vieren. Maar je moet nu eenmaal ook de financiële middelen hebben. Ik denk niet dat de groepen die tegen de zomer al zullen hebben. We zullen op de gemeenteraad wel voorstellen om instanties die alternatieven aanbieden financieel te ondersteunen”, aldus Torrekens.

Overleg met groepen over alternatief

Bij de Koninklijke Karnavalraad vzw wordt er al nagedacht over mogelijke alternatieven. “We zouden graag in december of januari, als dat dan al kan, met de groepen samenzitten om te bekijken wat er mogelijk is, afhankelijk van de toestand op dat moment”, zegt voorzitter Pascal Carael. “Er is momenteel nog geen overleg geweest of nog niets beslist. We zouden iets willen doen met of door de carnavalisten, maar iets wat zeker niet vergelijkbaar is met carnaval in de winter. We willen de carnavalisten bij carnaval blijven betrekken, want we zijn bang om mensen te verliezen als er twee jaar niets te doen is rond carnaval.”

Er waren geruchten over een grote fuif, maar dat acht Carael niet mogelijk. “Grote activiteiten met veel volk bij elkaar zullen niet goedgekeurd worden. Als het een stoet zou zijn, dan zal het iets kleins, grappigs zijn, en met een beperkt budget.” Eind juni, zoals in Aalst, vindt hij geen goede periode. “Dat valt in de examenperiode. Ik zie liever iets gebeuren in april of mei. Dan is het nog goed weer en valt het toch al later dan de normale carnaval. Alles zal in functie staan van wat er mag en wat de toestand is. Op dit moment ziet het er niet rooskleurig uit, maar als we iets kunnen doen voor de carnavalisten, dan zullen we dat ook doen.”