Geen verkoop van vuilzakken meer aan onthaal stadhuis Claudia Van den Houte

29 oktober 2019

12u31 5 Ninove Aan het onthaal van het stadhuis van Ninove worden er vanaf 1 november geen huisvuilniszakken en stickers voor GFT-containers meer verkocht.

Dat deelt de stad Ninove mee. Je kan de zakken en stickers wel nog kopen in de supermarkten en een aantal kleinere handelszaken in groot-Ninove. Een overzicht van de verkooppunten vind je op de achterkant van je afvalkalender. De gratis huisvuilzakken voor mensen met specifieke gezondheidsproblemen of naar aanleiding van een geboorte, kan je wel nog steeds afhalen in het stadhuis.