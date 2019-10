Geen sporen van geweld op gevonden lichaam van 69-jarige vrouw in Dender Koen Baten

04 oktober 2019

17u38 0 Ninove Het parket heeft uit de autopsie geen sporen van geweld gevonden op het lichaam van de vrouw die gisteren aan de Fabeltasite in de Dender werd aangetroffen. De 69-jarige vrouw werd opgemerkt door twee passanten die de hulpdiensten verwittigden.

De vrouw had gisteren geen papieren bij en het was lang onduidelijk wat er met haar gebeurd was. Het parket gaat nu uit van een wanhoopspoging van de vrouw nadat er uitwendig niets werd aangetroffen dat wijst op geweld.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.