Geen parkconcerten in Ninove deze zomer Rutger Lievens

29 april 2020

19u48 6 Ninove Geen Bart Kaëll, geen Les Truttes, geen Belle Perez deze zomer op de parkconcerten in Ninove. De organisatoren van die parkconcerten hebben alle optredens geannuleerd.

Een grote verrassing is het niet, maar dus ook de parkconcerten in Ninove kunnen niet doorgaan. Dat maakten de organisatoren vandaag bekend. “Gelet op de aanhoudende maatregelen tegen het coronavirus en om de veiligheid van iedereen te garanderen zullen er dit jaar jammer genoeg geen parkconcerten zijn”, klinkt het. “We hadden jullie heel graag een programma aangeboden, maar gezondheid van ons allen primeert uiteraard. We wensen iedereen in deze moeilijke periode veel sterkte en laat ons nog even met zijn allen volhouden zodat we er volgend jaar zonder fout met een gelijkaardig programma dubbel kunnen van genieten.”