Geen kerstboomverbranding meer wegens geen kerstbomen in stadscentrum

06 december 2019

Ninove De kerstboomverbranding, een jarenlange traditie op het Dr. Hemerijckxplein, is voltooid verleden tijd.

Elk jaar worden in januari de kerstbomen verbrand waarmee de handelaars de winkelstraten in het stadscentrum opfleuren. Om verschillende redenen, zoals een gebrek aan financiële middelen en het uitblijven de geplande nieuwe vzw die door de stad en de handelaars zou worden opgericht, konden de handelaars geen kerstbomen plaatsen in het centrum, waardoor er geen kerstbomen zijn om te verbranden.

De kerstboomverbranding zou hoe dan ook aan haar laatste editie toe zijn geweest. Daarna zou de stad ze niet meer toelaten uit milieu-overwegingen. Op 11 januari zou de 25ste editie en dus een jubileumeditie hebben plaatsgevonden, maar de kerstboomverbranding eindigt dus nu al definitief.