Geen gewonden bij zoveelste aanrijding aan kruispunt ‘Den Doorn’ Koen Baten

26 januari 2020

11u28 9 Ninove Aan het kruispunt ‘Den Doorn' in Ninove gebeurde zaterdagavond een aanrijding tussen twee voertuigen. Beide auto’s reden frontaal op elkaar in en raakten zwaar beschadigd. Er vielen geen gewonden.

Op het kruispunt aan de Aalstersesteenweg gebeurde zaterdag opnieuw een verkeersongeval. Een bestuurder die linksaf wilde slaan op de expresweg kwam in aanrijding met zijn tegenligger die vanuit Denderleeuw kwam gereden. Beide voertuigen vertoonden zware schade, maar de inzittenden bleven ongedeerd. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk, maar mogelijk speelde de mist een rol in de aanrijding. De brandweer van Ninove kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.