Geen gewonden bij stevige crash op Tabakslaan Koen Baten

30 oktober 2019

09u40 0 Ninove Aan het kruispunt Zevenhoek en Tabakslaan in Voorde gebeurde gisterenavond een stevige aanrijding tussen twee voertuigen. Bij het ongeval vielen gelukkig geen gewonden, maar er was wel verkeershinder.

Wat de omstandigheden zijn van het ongeval is niet duidelijk. Beide wagens kwamen frontaal in aanrijding met elkaar, waarbij de materiële schade aanzienlijk was. Niemand raakte gelukkig gewond. De brandweer van Ninove kwam met een team ter plaatse om de rijbaan te reinigen. Dit zorgde voor de nodige verkeershinder.