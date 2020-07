Geen ‘coronaproof’ Walk for Glenn na nieuwe maatregelen Claudia Van den Houte

14u13 0 Ninove De derde editie van ‘Walk for Glenn’ zal niet doorgaan op 9 augustus.

‘Walk for Glenn 3.0’, ter nagedachtenis van de vijftienjarige Glenn De Cooman, die drie jaar geleden uit het leven stapte door pesterijen, zou dit jaar wat anders verlopen door de coronacrisis. Er zouden enkele aanpassingen gebeuren, zodat alles ‘coronaproof’ kon verlopen. Zo zou het vertrek- en eindpunt dit jaar niet basisschool De Oogappel zijn, waar er de voorbije jaren iets kon worden gegeten en gedronken. De fotoreportage over Glenn zou dit jaar te zien zijn in de kerk van Appelterre en de deelnemers zouden op voorhand moeten inschrijven en hun contactgegevens moeten doorgeven. Nu het Ninoofse stadsbestuur evenwel besliste om van woensdag 29 juli tot en met zondag 6 september alle evenementen af te gelasten, kan ook ‘Walk for Glenn’ dit jaar niet doorgaan.