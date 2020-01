Gaslek in buurthuis Berdam en De Kuip bezet: gemeenteraadszaal stadhuis wordt even studieruimte Claudia Van den Houte

14 januari 2020

17u23 0 Ninove Het stadsbestuur is twee keer op zoek moeten gaan naar een nieuwe locatie voor de Ninoofse studenten, nadat de studieruimte in buurthuis Berdam werd gesloten door een gaslek. De studenten konden terecht in jeugdcentrum De Kuip, maar dat is drie dagen bezet. Daarom kunnen ze momenteel studeren in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

Buurthuis Berdam - de vroegere Sint-Theresiakerk of ‘nieuwe kerk’ - wordt sinds december 2018 tijdens de blokperiodes ingericht als studieruimte. Eerder konden studenten al terecht in een zaaltje aan de bibliotheek om samen te studeren. Door een gaslek is buurthuis Berdam deze blokperiode echter niet beschikbaar. Daarom werd jeugdcentrum De Kuip en het vergaderzaaltje van cc De Plomblom ter beschikking gesteld van de studenten, maar nu is De Kuip drie dagen bezet en buurthuis Berdam is nog steeds gesloten. “De problemen rond de gasleiding in Berdam zijn ernstiger dan verwacht”, vertelt burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “De volledige leiding moet worden vervangen. We kunnen de studenten niet in een koude zaal zetten, en vuurtjes zijn in zo’n zaal geen optie.”

“We zijn op zoek gegaan naar een alternatief. Tot 8 januari konden de studenten terecht in het bijzaaltje van cc De Plomblom en nadien in De Kuip, met uitzondering van vandaag - voor een halve dag -, morgen en overmorgen.” In De Kuip vindt woensdag het slotmoment plaats van het Europese project Frames, dat de rol van lokale organisaties en bewoners wil versterken bij het verminderen van wateroverlast. “Het was al lang gepland dat het slotmoment van Frames zou plaatsvinden in De Kuip. Dat was al door de provincie gecommuniceerd. Ook alle andere zalen waren bezet. We hebben nu de gemeenteraadszaal voor twee dagen en deze namiddag (dinsdagnamiddag, nvdr.) ter beschikking gesteld. Een vijftigtal studenten kunnen daar terecht.”

Ander buurthuis?

Volgens Jong N-VA Ninove slaagt de stad er niet in om een volwaardig alternatief te bieden. “Het is jammer om te zien dat een stad zoals Ninove niet in staat is om een groep studenten te herbergen. Het wijst ook op een gebrek aan accommodatie en publieke ruimtes”, stelt Jong N-VA-voorzitter Sam De Duffeleer. “Wij roepen de burgemeester dan ook op om alleszins tegen de volgende blok in juni een ruimte te voorzien voor de hele examenperiode én een volwaardig alternatief achter de hand te houden. Zelf denken wij aan een buurthuis en waarom in de toekomst niet de balzaal van de Liberale Kring? Laten we ondertussen hopen dat het niet begint te regenen in de raadszaal, want waar moeten de studenten dan naar toe?”, aldus De Duffeleer, verwijzend naar de problemen met wateroverlast die er al waren in de gemeenteraadszaal van het stadhuis.

We kunnen studeren, dat is het belangrijkste. Als het kalm is, zijn we tevreden” Student Cedric

“Een (ander) buurthuis is geen alternatief omdat er wifi moet zijn”, zegt burgemeester De Jonge. “Ik vind dit heel vervelend, maar technische problemen, en al zeker als het over gas gaat, heb je niet in de hand. Het college van burgemeester en schepenen besliste om alle leidingen in Berdam te vervangen. Ik ben tevreden dat we een oplossing konden bieden. Vanaf vrijdag kunnen de studenten opnieuw terecht in De Kuip. Ik hoop dat ze bij de volgende examens opnieuw terechtkunnen op hun vertrouwde plek.”

De studenten zijn vooral tevreden dat ze tot het einde van deze blokperiode toch ergens terechtkunnen om in stilte te studeren. “We zitten hier goed. Als het kalm is, zijn we tevreden. We kunnen studeren, dat is het belangrijkste”, zegt Cedric Van Hulle, één van de studenten vanuit de raadszaal in het stadhuis.