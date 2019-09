Garageverkoop en rommelmarkt in volledige wijk Hof Ter Duyst Claudia Van den Houte

09 september 2019

12u42 0 Ninove De vzw Buurtcomité Ter Duyst Ninove organiseert op zaterdag 14 september voor het eerst een garageverkoop en rommelmarkt in de volledige wijk.

Concreet gaat het om de Lindendreef, de Ter Duystlaan, de Wilgenlaan, de Tulpenlaan, de Rozenlaan, de Plasveldlaan en de Roslaer. Heel wat inwoners zullen er tweedehandsspulletjes voor hun deur verkopen. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen. De garageverkoop en rommelmarkt vindt op zaterdag 14 september van 10 uur tot 18 uur plaats in wijk Hof Ter Duyst. De toegang is gratis.