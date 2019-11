Garage totaal vernield bij brand, ook veranda en keuken lopen schade op Koen Baten

04 november 2019

19u53 0 Ninove In de Outerstraat in Ninove is een garage volledig vernield door een brand. De garage stond aangebouwd aan een woning, die ook heel wat rookschade opliep. De vlammen sloegen uit de garage en zorgde voor een grote rookpluim in de straat. Wat de brand veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk.

Het vuur ontstond rond 16.45 uur in de garage en kon snel uitbreiden. Een Mercedes die voor de garage geparkeerd stond ging ook in vlammen op. Het vuur beperkte zich tot de garage, maar de aansluitende woning liep wel ook heel wat rookschade op. De oorzaak van de brand is op dit moment nog onbekend.

De brandweer kon erger voorkomen, maar de bewoners konden de avond niet in hun huis doorbrengen. Zij worden opgevangen door het OCMW. Normaal kunnen de bewoners morgen terug naar huis als de woning grondig verlucht is. Bij de brand vielen geen gewonden.

De straat werd wel een tijdlang afgesloten voor alle verkeer, en dit bleef zo voor een lange tijd. Er moest ook een controle gebeuren op de elektriciteit.