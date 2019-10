Garage stort in en komt op marktwagen terecht: “Hopen zo snel mogelijk terug te kunnen starten” Koen Baten

06 oktober 2019

10u06 15 Ninove Op de hoek van de Outerstraat en de Brakelsesteenweg is afgelopen nacht rond 5.00 uur een garage ingestort en op de vleesmobiel terechtgekomen. De marktwagen wilde net vertrekken naar de zondagse markt toen de loods instortte. De wagen raakte beschadigd en zal de komende periode niet meer op de markt te zien zijn.

Hoe het komt dat de garage plots instortte is nog onduidelijk. De brokstukken kwamen ook op een andere wagen terecht die beschadigd raakte. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie te bekijken. De Vleesmobiel raakte beschadigd en ook de elektriciteit was uitgevallen waardoor het vlees moest overgebracht worden naar een andere koelcel. Bij het incident raakte gelukkig niemand gewond, maar de schade is wel aanzienlijk.

Rond 13.00 uur vanmiddag was de wagen van onder het puin gehaald. Marktkramer Thomas Van Hauwermeiren stond net klaar om te vertrekken naar de markt. “Plots hoorde ik een stevige klop en zag ik de balk naar beneden komen", vertelt Thomas. “Ik was enorm geschrokken en had geen idee wat er gebeurd was, dat zal een expert waarschijnlijk moeten uitmaken", klinkt het.

De Vleesmobiel staat al vele jaren op heel wat markten in Vlaanderen. Vanochtend stond hij klaar om te vertrekken toen de garage plots instortte en deels op de wagen terecht kwam.“De carrosserie van de wagen is beschadigd en geraakt, maar het is niet duidelijk of er andere delen van het voertuig ook vernield zijn", zegt Thomas. “Er komt iemand kijken naar de wagen om te kunnen inschatten hoe lang we buiten strijd zijn.” De bedoeling van Thomas is echter om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen gaan. “Woensdag en donderdag heb ik tijd om eventueel herstellingswerken te laten uitvoeren en dan hoop ik begin volgende week opnieuw naar de markt te kunnen gaan", klinkt het.

Intussen zit Thomas wel zonder bron van inkomsten. “Het is een ramp om zoiets mee te maken. Wij zijn er echt niet goed van. Gelukkig is het afgelopen zonder gewonden, maar we kunnen ons werk niet meer verder doen. Op dit moment kunnen we alleen maar hopen dat alles goed gaat.” Thomas is nog steeds in shock van het gebeuren. “Als ik even 15 minuten binnen zit ga ik meteen kijken hoe de situatie is buiten. Dit is de grootste nachtmerrie voor elke marktkramer. Ik wil echter niet bij de pakken blijven zitten en zo snel mogelijk weer aan de slag gaan”, besluit Thomas.