François trekt al voor de zevende keer naar Santiago de Compostela: “Pelgrimstocht is hobby geworden” Claudia Van den Houte

11 juni 2019

18u19 1 Ninove François De Leenheer vertrekt deze week voor de zevende keer per fiets naar Santiago de Compostela. “Het is een hobby geworden”, vertelt hij. Zijn woning in Pollare ademt Santiago de Compostela uit.

François De Leenheer (66) trok in 2008 voor de eerste keer vanuit zijn woonplaats in Pollare naar Santiago de Compostela, een tocht van dertig dagen en liefst 2.355 kilometer. “Ik doe al heel mijn leven aan sport en was op dat moment lid van een wielertoeristenclub, maar ik wilde eens iets anders”, vertelt François. “Ik had zin om de wereld te ontdekken. De tocht sprak tot mijn verbeelding. Tijdens mijn tocht heb ik de tijd genomen om onderweg steden, dorpen, abdijen, kerken en musea te bezoeken. De route Camino de Santiago was toen al aan populariteit aan het winnen en is de jaren daarop uitgegroeid tot een fenomeen.”

François ging daarna nog vijf keer terug naar Santiago de Compostela, vier keer via de Camino Frances vanuit Saint-Jean-Pied-de-Port - een tocht van zo’n 950 kilometer - en één keer via de Camino Norte vanuit Bayonne - een tocht van 920 kilometer. “Nu fiets ik opnieuw via de Camino Frances naar Santiago de Compostela en in september fiets ik ook nog eens via de Camino Norte naar ginder. Het is intussen een hobby geworden”, aldus François, die in 2008 door de Ninoofse sportraad werd gehuldigd als recreatief sportlaureaat.

In gezelschap

“Mijn vrouw heeft de smaak ook te pakken: zij fietst tegenwoordig meestal mee. Dat is toch nog heel anders dan wanneer je de tocht alleen maakt. Van mijn eerste tocht, die ik alleen ondernam, heb ik het meeste geleerd. Zo boek ik nu de overnachtingen op voorhand. Toen bestond booking.com natuurlijk ook nog niet.”

Pelgrimstochten hebben een religieus karakter. Dat is voor François echter niet de reden van zijn tochten naar Santiago de Compostela. “Ik ben wel katholiek, maar het is gewoon een fantastische ervaring, die we maar niet kunnen loslaten. De route is ook één van de mooiste fietsroutes die er bestaan, qua uitzichten en landschappen. Je ziet ook veel van wat er in de kleine dorpen gebeurt. We ontdekken nog elke keer iets nieuws. Toen ik thuiskwam van mijn eerste tocht had ik echt zoiets van: ‘Wauw, wat heb ik allemaal wel niet gezien’.”

St. Jakobsschelp

François heeft intussen al een uitgebreide verzameling van compostelaten of diploma’s die hij krijgt na een tocht naar Santiago de Compostela. “Het Vlaams Compostelagenootschap waarvan ik lid ben, bezorgt mij een stempelboekje dat ik tijdens mijn tocht elke dag moeten laten afstempelen zodat ik in het Pelgrimsbureel in Santiago mijn compostelarium of compostelaat kan krijgen.” De compostelaten kregen een opvallende plaats in zijn woning in Pollare. Die ademt overigens Santiago de Compostela uit. Al aan de poort en aan de voordeur vind je verwijzingen naar de pelgrimstocht, met de afstanden die François aflegde. In zijn oprit zijn er St.-Jakobsschelpen verwerkt, het teken van de heilige Jakob waaraan de pelgrims op weg naar Santiago herkenbaar zijn. In een glasraam in een deur van zijn woning is de kathedraal van Santiago verwerkt. François fietste onder meer ook al van Pollare naar Rome en naar Berlijn en van Rome naar Jeruzalem.