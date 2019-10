Fotografencollectief Appelterre vzw houdt 39ste fotosalon Claudia Van den Houte

03 oktober 2019

09u30 0 Ninove Fotografencollectief Appelterre vzw organiseert de 39ste editie van haar jaarlijks fotosalon van zaterdag 5 oktober tot en met maandag 7 oktober.

Na de thematentoonstelling verleden jaar, schakelt het collectief opnieuw over op het vertrouwde recept van vernieuwende en kwaliteitsvolle fotografie van de eigen leden. Elf leden stellen hun werk tentoon. Maandag staat opnieuw in het teken van de samenwerking met het onderwijs. In de namiddag brengen de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van gemeenteschool ‘De oogappel’ een bezoek aan de tentoonstelling. ’s Avonds krijgen de fotografieafdelingen van het volwassenonderwijs de kans om in te schrijven voor een geleid bezoek.

Het salon wordt officieel geopend op vrijdag 5 oktober om 20 uur in zaal Pax, Appelterredorp 13 in Appelterre-Eichem. De tentoonstelling is verder nog te bezoeken op zaterdag 5 oktober van 15 tot 21 uur, op zondag 6 oktober van 10 tot 12 uur en van 15 tot 21 uur en op maandag 7 oktober van 14 tot 20 uur. De toegang tot de tentoonstelling is gratis.