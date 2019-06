Forza roept raad van bestuur zwembad De Kleine Dender samen na uitblijven hoorzitting rond klachten aangekaart door vakbondsman Claudia Van den Houte

24 juni 2019

17u05 24 Ninove Oppositiepartij Forza Ninove roept op donderdag 27 juni de raad van bestuur van het zwembad ‘De Kleine Dender’ samen. Ze doet dat omdat een hoorzitting die al in april zou plaatsvinden, uitblijft. De hoorzitting zou gaan over twee administratieve verslagen die elkaar volgens de partij tegenspreken naar aanleiding van de problemen die werden aangekaart door vakbond VSOA.

Eerder was al bekend dat Serge Meeuws van de vakbond VSOA-lrb klacht indiende bij de federale inspectiediensten omdat in het autonoom gemeentebedrijf (AGB) De Kleine Dender het arbeidsreglement niet zou worden gerespecteerd. Er zou ook sprake zijn van een inbreuk op de privacy van het personeel en pesterijen. Forza Ninove roept als oppositiepartij nu de raad van bestuur samen. Ze zegt onder meer over aanwijzingen te beschikken “dat het tweede verslag tot stand kwam na intimidatie en manipulatie van de verslaggever”. “De tussenkomst van de coördinator wordt immers in het tweede verslag gereduceerd van 24 naar 4 tekstlijnen. Duidelijk met de bedoeling de coördinator, die trouwens ook nog betrokken is in de andere nog lopende klachten, uit de wind te zetten”, aldus Rudy Corijn (Forza Ninove), lid van de raad van bestuur van het AGB De Kleine Dender.

Subjectieve houding

“Forza Ninove betreurt dat de nieuwe meerderheid blijft pogen de diverse problemen binnen het AGB De Kleine Dender onder de mat te vegen.” De partij hekelt ook de volgens haar “subjectieve houding en desinformatie aan medewerkers” van een ambtenaar, die zou beweerd hebben dat de door de vakbond aangekaarte klachten voor drie vierde onjuist zijn.

“Bovendien lopen er momenteel nog twee onderzoeken inzake ongeoorloofde praktijken bij het aanstellen van jobstudenten binnen het AGB in de periode 2015 tot 2018 en een mail van een lid van het schepencollege waarin deze stelt ‘ontslag te hebben genomen in het directiecomité AGB omdat ik het moeilijk heb met (X – naam ambtenaar) en vooral het feit dat X beschermd wordt...’ . Dit laatste kadert in het lopende onderzoek in verband met de klacht over pesten op het werk”, aldus Corijn.