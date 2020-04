Forza-raadsleden staan 7.000 euro aan zitpenningen af voor aankoop mondmaskers Claudia Van den Houte

19u56 0 Ninove Alle mandatarissen van oppositiepartij Forza Ninove zullen hun zitpenningen voor de maanden maart en april afstaan.

Het gaat om een bedrag van ongeveer 7.000 euro. Met dat geld plannen ze mondmaskers van het type FFP2 aan te kopen voor de Ninoofse gezondheidswerkers, zo laten ze weten. “De contacten met mogelijke leveranciers zijn intussen gelegd om zo vlug mogelijk over het materiaal te kunnen beschikken. Ze zullen ter beschikking worden gesteld van o.a. Ninoofse rustoorden, thuisverplegers en iedereen die in aanmerking komt met besmette personen. We hopen hiermee ons steentje te kunnen bijdragen in deze moeilijke tijden”, klinkt het. Forza noemt het onaanvaardbaar dat er maar geen oplossing komt voor het feit dat veel gezondheidswerkers in rusthuizen en de thuiszorg in onveilige omstandigheden hun job moeten uitoefenen en dat ze hun persoonlijke gezondheid op het spel moeten zetten om voor anderen te zorgen.

De gemeenteraad van maart was een ‘virtuele’ gemeenteraad: Enkel de fractieleiders van de verschillende partijen in de gemeenteraad, de gemeenteraadsvoorzitter en de algemeen directeur waren fysiek aanwezig in de raadszaal in het stadhuis. De andere gemeenteraadsleden konden de gemeenteraad digitaal volgen via livestream. De fractieleiders konden ter plaatse hun stem uitbrengen, de andere raadsleden werden één voor één opgebeld door de gemeenteraadsvoorzitter.