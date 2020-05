Forza Ninove start met sociale beweging ‘Forza Ninove Solidair’ Claudia Van den Houte

08 mei 2020

16u39 0 Ninove De politieke partij Forza Ninove richt nu ook een sociale werking op, onder de naam ‘Forza Ninove Solidair’.

Forza Ninove zegt dat de helft van al haar inkomsten, afkomstig van de afdrachten van mandatarissen, lidgelden en de opbrengsten van haar eetfestijn, gebruikt zal worden voor de werking van de sociale acties van Forza Ninove Solidair. “Het idee ontstond na onze mondmaskeractie, waarbij in totaal 4.000 speciale mondmaskers werden uitgedeeld aan de rustoorden, gezondheidswerkers en Ninoofse burgers”, vertelt Guy D’haeseleer, voorzitter van Forza Ninove. “Het succes van deze actie en de dankbare reacties die we mochten ervaren, hebben er ons toe bewogen om dit initiatief een structureel karakter te geven via de oprichting van Forza Ninove Solidair. Het is de bedoeling om jaarlijks een aantal sociale acties op poten te zetten die gericht zijn op bepaalde doelgroepen.” De beweging mikt op drie acties per jaar.

Dany Goessens, secretaris van Forza Ninove en Lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (het vroegere OCMW), werd aangesteld als coördinator van Forza Ninove Solidair. Er is al een volgende actie gepland: De beweging werkt aan een initiatief om de horecasector te steunen.