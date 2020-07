Foorkramers blij dat zomerkermis in Ninove doorgaat: “Al genoeg kermissen afgelast, we moeten reserve hebben voor winter” Claudia Van den Houte

23 juli 2020

19u43 0 Ninove De foorkramers zijn blij dat de zomerkermis in Ninove ondanks de coronacrisis mag doorgaan, al is het onder strenge veiligheidsmaatregelen.

De kermiskramen staan intussen klaar op de Graanmarkt, het Twijnsterplein en de Oude Kaai voor de zomerkermis, die vrijdag van start gaat. “We zijn zeer blij. De meeste kermissen werden immers afgelast en het is onze broodwinning”, zegt foorkramer Jean Trehout van oliebollenkraam ‘Gents Gebak Abel’. “Binnenkort is het winter en zijn er helemaal geen kermissen meer, dus we moeten zorgen dat we genoeg reserve hebben. Dit is de vierde kermis die ik doe sinds de coronacrisis. De vorige liepen alvast goed.” Hij verwacht in Ninove ook genoeg volk. “De mensen willen eens ergens naartoe kunnen. En Ninove heeft een goede kermis.”

Eerder was al bekenddat er een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen. Zo wordt het aantal bezoekers op de kermis beperkt tot één persoon per 1,5 lopende meter aan de kramen, komen er vier in- en uitgangen, wordt aan de bezoekers gevraagd om hun handen te ontsmetten bij het binnenkomen van de kermis, de looprichting te volgen en voldoende afstand te houden. De bezoekers moeten ook een mondmasker dragen. “Wij als foorkramers nemen ook zelf maatregelen. Zo voorzien wij ook handgel voor de klanten, een in- en uitgang aan het kraam, en wijzen we bezoekers met infoborden op de regels.”

Nieuwe attracties

De kermis start vrijdag om 16 uur en loopt tot dinsdag 28 juli. Er zijn dertig attracties, waaronder visspelen, schietkramen, kindermolens, autoscooter, lunaparken, waterballen en gebakkramen. Daarnaast zijn er ook enkele grotere attracties, zoals de rupsmolen Toxic en de Lambada. Eén van de nieuwkomers is de 45 meter hoge booster ‘Speed XXL’, die in Ninove zijn première maakt voor België. De 45 meter hoge zwaaiarm zwiert je tegen snelheden tot 130 km/u door de lucht. Een andere topper is de Techno Power, een attractie die alle richtingen uitgaat en die pas voor de tweede keer op de Belgische kermissen draait.