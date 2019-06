Fonteintjesmolen zet deuren open voor bezoekers Claudia Van den Houte

28 juni 2019

22u37 0 Ninove De Fonteintjesmolen in Meerbeke zet op zondag 30 juni zijn deuren open.

De watermolen werd in 1550 oorspronkelijk opgetrokken als een volmolen en is ook nog papiermolen, oliemolen en korenmolen geweest. De Fonteintjesmolen werd nog vrij recent gerestaureerd. Twee jaar geleden werd de restauratie volledig afgerond en kon de molen na 23 jaar terug malen. Zondag is iedereen van 14 uur tot 17 uur welkom op Stenebrug 71 in Meerbeke. Bezoekers kunnen er genieten van uitgebreide rondleiding, koffie, pannenkoeken, een drankje en uiteraard van de mooie natuur. Volgens molenaar Jo Bracke is het momenteel ook één van de koelste plekjes in Meerbeke.