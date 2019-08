Fonteintjesmolen zet deuren open en verkoopt zelf gemalen speltmeel Claudia Van den Houte

09 augustus 2019

14u01 2 Ninove De Fonteintjesmolen in Meerbeke zet zijn deuren open op donderdag 15 augustus.

De oude watermolen is donderdag op Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart van 14 uur tot 17 uur vrij te bezoeken. Op die dag wordt er ook zuiver speltmeel, zonder toevoegingen, verkocht dat door de molenstenen van de Fonteintjesmolen werd gemalen. De prijs bedraagt 2,75 euro per kg. Per 5 kg krijg je 1 kg gratis. Er wordt slechts een beperkte hoeveelheid gemaald, dus, naar het oude gezegde: wie eerst komt, eerst maalt. Wie dat wenst, kan zijn spelt ook nu al reserveren. Iedereen is ook welkom voor een rondleiding, een drankje, een pannenkoek of een pintje.

De molen aan de Elsbeek, Stenebrug 71 in Meerbeke, is jaarlijks onder andere open op de Europese molendag, Open Monumentendag en de Oost-Vlaamse molendag of na afspraak via Fonteintjesmolen@gmail.com.