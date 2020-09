Fonteintjesmolen wint eerste provinciale Erfgoedprijs Claudia Van den Houte

17 september 2020

15u30 0 Ninove De vzw Fonteintjesmolen uit Meerbeke heeft samen met de Feitelijke Vereniging Waarschootstof uit Lievegem de eerste provinciale prijs onroerend erfgoed gewonnen.

De nieuwe Erfgoedprijs belicht dit jaar ‘erfgoedgemeenschappen’, groepen van geëngageerde mensen die zorg dragen voor onroerend erfgoed. “Door een brede visie, kennis van zaken en goed gestructureerde samenwerking houden de vrijwilligers van de vzw Fonteintjesmolen de Ninoofse molens draaiende”, klinkt het bij de provincie Oost-Vlaanderen. “Men toont aan dat een molen niet enkel monument, maar ook landschap is. Technologie, ecologie en publiekswerking sluiten naadloos bij elkaar aan. Vzw Fonteintjesmolen werkt bovendien voorbeeldig samen met het stadsbestuur en droomt ervan om de schuur te herbestemmen tot ontmoetingsruimte en om de bakoven te reconstrueren.”

Beide laureaten ontvangen 5.000 euro. Er waren in totaal 24 inzendingen. “We waren door meerdere kandidaturen erg gecharmeerd, en willen alle goede voorbeelden graag ruim verspreiden”, aldus gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor Erfgoed. “Twee wisten ons op verschillende vlakken te overtuigen: in Waarschoot kwam men tot heel fraaie realisaties rond het DNA van de gemeente door uitgekiende samenwerkingsverbanden in kader van het textielerfgoed. Ook in Ninove is samenwerking de sleutel om een zeer brede visie op molens uit te dragen.”