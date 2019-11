Flyboard en lasershow op en langs Dender tijdens City Nightrun door Ninoofse gebouwen Claudia Van den Houte

12 november 2019

19u12 0 Ninove De nieuwe editie van de City Nightrun in het centrum van Ninove heeft heel wat nieuwigheden in petto.

De recreatieve loop- of wandeltocht van zo’n 7 km gaat ook dit jaar door twintig gebouwen in het centrum. De deelnemers kunnen het oude politiegebouw nog één laatste keer bewonderen en lopen ook onder meer door het stadhuis, de bibliotheek, het cultureel centrum, de brandweerkazerne, verschillende winkels, het Fedimmo-gebouw, Cinema Central, ... De start- en aankomstplaats is dit jaar de evenementenloods van Veaudeville in de Mallaardstraat 3.

Langs het parcours is er heel wat animatie, zoals flyboarden. Dat is een watersport waarbij door middel van twee krachtige waterstralen, opgewekt door een waterscooter, de sporter hoog boven het water kan voortbewegen. “De flyboarder zal wel tot tien meter de lucht ingaan”, zegt Benjamin Adam, één van de organisatoren van Maspoe. “Ook nieuw is onder meer een mooie lasershow op de Dender. De deelnemers worden langs het parcours weer opgezweept door het trommelgeroffel van djembés en deuntjes van dj’s.”

De Phonecompany City Nightrun vindt op zaterdag 16 november plaats. De lopers starten om 20 uur en de wandelaars sluiten aan. Achteraf is er nog een après-skibar met optreden van Fret Tet.