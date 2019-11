Film ‘Max’ 25 jaar na première samen met Jacques Vermeire terug in 100-jarige Cinema Central Claudia Van den Houte

13 november 2019

17u35 2 Ninove Vijfentwintig jaar nadat de film ‘Max’, met Jacques Vermeire in de hoofdrol, in première ging, zal hij opnieuw te zien zijn in Cinema Central in Ninove, die honderd jaar bestaat. Jacques Vermeire zal de voorstelling ook zelf bijwonen.

Denderhoutemnaar Jeroen Wiggeleer haalt de film én zijn hoofdrolspeler op dinsdag 26 november naar Ninove. “Eind november zal het exact 25 jaar geleden zijn dat de langspeelfilm Max met Jacques Vermeire in première ging”, vertelt Jeroen. “Dat wou ik niet zomaar laten voorbijgaan. De film ging toen ook onder andere in première in Cinema Central in Ninove, die dit jaar zijn 100-jarig bestaan viert. Een unieke kans dus om de film 25 jaar nadat hij op het witte doek verscheen éénmalig en heel exclusief te vertonen in de jarige cinema. Geen enkele andere bioscoop zal dit doen. Het wordt iets zeer bijzonder. Er zijn slechts negentig plaatsen en daarvan zijn er maar dertig meer beschikbaar. Jacques zal voor de film zelf even het woord richten aan de bezoekers. Na de film is er nog een drink.”

Jubileumjaar

Paul Raes, de uitbater van de 100-jarige Cinema Central, intussen 75 jaar, is zeer tevreden dat het evenement in zijn bioscoop plaatsvindt: “Het is het einde van ons jubileumjaar voor ons 100-jarig bestaan. Ik had Jeroen gevraagd dat als hij iets wou organiseren, of hij er ons dan kon in meenemen. Het is goed voor de uitstraling van onze cinema en een beetje reclame kan nooit kwaad. We zouden nog altijd graag wat meer volk over de vloer krijgen, zodat we de allernieuwste films kunnen blijven spelen. Voor de filmverdelers is het belangrijk dat we genoeg bezoekers hebben. Pas op: te veel bezoekers is ook niet nodig, want we moeten het allemaal nog kunnen bolwerken. We zullen er op 26 november alvast een feest van maken. Er zal Witkap en cava zijn.”

‘25 jaar Max’ start op dinsdag 26 november om 20 uur in Cinema Central, Lavendelstraat 25 in Ninove. Tickets kosten 35 euro (film, voorwoord, drink en fotomoment met Jacques inbegrepen) en zijn te bestellen via jeroenevents@telenet.be of 0486/99.61.56.