Fietsstraten in binnenstad gaan van kracht: “Fietsers bepalen tempo op twee hoofdassen in centrum” Claudia Van den Houte

07 oktober 2020

18u35 10 Ninove De geplande fietsstraten in de binnenstad zijn klaar en gaan vanaf morgen, donderdag, van kracht.

Eerder schreven we al dat het Ninoofse stadsbestuur verschillende straten in het stadscentrum zou inrichten als fietsstraten. Dat gebeurt op de verbinding Burchtstraat (vanaf kruispunt met Onderwijslaan) - Oudstrijdersplein – Beverstraat – Lavendelstraat – Geraardsbergsestraat (tot aan kruispunt Vuurkruisersstraat), en vanaf kruispunt Weggevoerdenstraat/Stationsstraat via Biezenstraat tot aan Beverstraat.

De blauwe aanwijzingsborden en de logo’s op het wegdek die het begin en het einde van een fietsstraat aanduiden werden al aangebracht in de straten. De meeste borden zijn nog bedekt met tape, maar die wordt volgens schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen/Groen) donderdag weggehaald, zodat de fietsstraten van kracht gaan.

Fietsstraten zijn ingericht als fietsroute. Auto’s moeten zich in een fietsstraat aanpassen aan het fietsverkeer en mogen fietsers niet inhalen. De fietsstraten in Ninove liggen allemaal in beperkt éénrichtingsverkeer, waarbij auto’s éénrichtingsverkeer hebben maar fietsers uit beide richtingen mogen komen. In fietsstraten mag je als fietser de volledige rijbaan gebruiken als je in de rijrichting van de auto’s fietst. Fiets je tegen de rijrichting in, dan moet je voldoende ruimte geven aan de voertuigen die uit de andere richting komen.

“Met de fietsroutes die we afbakenen creëren we twee hoofdassen in ons centrum waar de fietser het tempo bepaalt,” vertelt schepen Vande Winkel. “Op die manier verlagen we ook de gemiddelde snelheid, wat ook de voetgangers ten goede zal komen. Het is een sterk signaal aan de automobilist dat ze in de drukste straten van ons centrum de ruimte delen met fietsers en voetgangers.” Met het project komt het stadsbestuur ook tegemoet aan een concreet voorstel uit het burgerparticipatieplatform Mijn Ninove.

De inrichting van de fietsstraten maakt deel uit van het grotere mobiliteitsplan, waarin veel aandacht werd geschonken aan het fietsvriendelijker maken van de stad. Een aantal acties werden al uitgevoerd, zoals de nieuwe veilige fietsverbinding in Appelterre en de fietssuggestiestroken in de binnenstad en in Meerbeke (Hemelrijk/Brielstraat). Er komen ook nog fietssuggestiestroken in de Krepelstraat in Denderwindeke en de Pollarebaan in Pollare.

