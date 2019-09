Fietspool op Strapdag stimuleert leerlingen om per fiets naar school te komen Claudia Van den Houte

20 september 2019

09u46 1 Ninove Het schoolteam van basisschool De Lettertuin in Ninove heeft vrijdag op Strapdag, de jaarlijkse autoluwe schooldag, voor de eerste keer een fietspool georganiseerd.

De bedoeling was om de ouders en kinderen te stimuleren om meer met de fiets of te voet naar school te komen en zich veilig in het verkeer te begeven. De leerkrachten van de school stonden op vijf verschillende vertrekplaatsen in Ninove om dan samen met de kinderen naar school te fietsen: in de Savooistraat, aan het voetbalplein, aan Carrefour, aan de Koepoort en aan het begin van de wijk Hof Ter Duyst. De leerlingen kregen ook allemaal een strapbandje als beloning. Op school, in de wijk Groeneweg, dansten ze en zongen ze nog het straplied. De school plant om de fietspool in de toekomst te integreren in de school.