Fietser zwaargewond nadat hij opgeschept wordt door personenwagen Koen Baten

22 juni 2020

20u31 28 Meerbeke Op de Brusselsesteenweg in Meerbeke is een fietser zwaargewond geraakt bij een aanrijding. De man kwam vanuit de Kwadestraat-Noord en wilde de drukke gewestweg kruisen. Een auto die richting het centrum van Ninove reed kon de fietser niet meer ontwijken en schepte hem op de motorkap op waarna hij hard op de voorruit belandde.



Het ongeval gebeurde rond 18.45 uur vanavond. Hoe het komt dat de fietser de auto niet zag of omgekeerd wordt nog verder onderzocht. De man was echter de Brusselsesteenweg al half overgestoken toen hij opgeschept werd door een Mercedes. De fiets brak door de klap in twee en de man kwam hard op de voorruit terecht. De mug kwam ter plaatse om de man de eerste zorgen toe te dienen en nadien met zeer zware verwondingen over te brengen naar het ziekenhuis.

De politie kwam ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen om duidelijkheid te krijgen over het ongeval. De voorruit van de wagen raakte zwaar beschadigd waardoor het voertuig getakeld moest worden. Twee rijstroken richting Ninove waren afgesloten voor het verkeer maar de hinder bleef beperkt.